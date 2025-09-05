Piazza Affari: scambi al rialzo per GVS

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.
Lo scenario su base settimanale di GVS
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di GVS
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,372 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,487. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,303.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)