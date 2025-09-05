Milano 13:34
42.075 +0,20%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:34
9.245 +0,31%
Francoforte 13:34
23.821 +0,21%

Piazza Affari: scambi in positivo per Piaggio

Migliori e peggiori, In breve
Seduta vivace oggi per la big delle due ruote, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,54%.
