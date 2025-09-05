Milano
Venerdì 5 Settembre 2025, ore 15.47
Tasso disoccupazione USA in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
05 settembre 2025 - 14.35
USA,
Tasso disoccupazione in agosto pari a +4,3%
, in aumento rispetto al precedente +4,2% (in linea con le stime degli analisti).
