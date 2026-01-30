Milano
Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 08.19
Tasso disoccupazione Giappone in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 gennaio 2026 - 07.00
Giappone,
Tasso disoccupazione in dicembre pari a +2,6%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Argomenti trattati
Giappone
(71)
