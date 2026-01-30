Milano 29-gen
45.076 0,00%
Nasdaq 29-gen
25.884 -0,53%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 29-gen
10.172 0,00%
Francoforte 29-gen
24.309 0,00%

Tasso disoccupazione Giappone in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Giappone in dicembre
Giappone, Tasso disoccupazione in dicembre pari a +2,6%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```