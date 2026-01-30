Milano 11:39
45.353 +0,62%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 11:39
10.190 +0,18%
Francoforte 11:37
24.461 +0,62%

Germania, Tasso disoccupazione in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Tasso disoccupazione in gennaio
Germania, Tasso disoccupazione in gennaio pari a +6,3%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```