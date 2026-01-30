Milano
Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 11.55
Germania, Tasso disoccupazione in gennaio
30 gennaio 2026 - 10.10
Germania,
Tasso disoccupazione in gennaio pari a +6,3%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
