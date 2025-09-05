Terna, al via l'8 settembre un piano di buyback

(Teleborsa) - Terna
ha reso noto che avvierà
, dall'8 settembre 2025 un programma di acquisto di azioni proprie
per un massimo di 9 milioni di euro
e fino a 1,8 milioni di azioni ordinarie
, pari allo 0,09% del capitale sociale. Gli acquisti si concluderanno entro il 7 novembre 2025.
Il programma, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 21 maggio 2025, è destinato a sostenere il Piano Performance Share 2025-2029
rivolto al management di Terna e delle sue controllate, nonché eventuali futuri piani di incentivazione azionaria per amministratori e dipendenti.
Gli acquisti saranno eseguiti da BNP Paribas S.A. in autonomia sul mercato Euronext Milan, anche in relazione alla tempistica delle operazioni.
Il programma, ha specificato inoltre la Società, include un meccanismo legato al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG)
.
Ad oggi, 5 settembre, Terna detiene 3.234.128 azioni proprie, pari allo 0,16% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni Terna.
A Piazza Affari, oggi piccolo passo in avanti per l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica,
che porta a casa un timido +0,61%.