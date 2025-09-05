Terna, al via l'8 settembre un piano di buyback

Terna

l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica,

(Teleborsa) -ha reso noto che, dall'8 settembre 2025 unper un, pari allo 0,09% del capitale sociale. Gli acquisti si concluderanno entro il 7 novembre 2025.Il programma, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 21 maggio 2025, è destinato a sostenere ilrivolto al management di Terna e delle sue controllate, nonché eventuali futuri piani di incentivazione azionaria per amministratori e dipendenti.Gli acquisti saranno eseguiti da BNP Paribas S.A. in autonomia sul mercato Euronext Milan, anche in relazione alla tempistica delle operazioni.Il programma, ha specificato inoltre la Società, include un meccanismo legato alAd oggi, 5 settembre, Terna detiene 3.234.128 azioni proprie, pari allo 0,16% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni Terna.A Piazza Affari, oggi piccolo passo in avanti perche porta a casa un timido +0,61%.