Tesla, il board propone un pacchetto retributivo da 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk

(Teleborsa) - Il board di, leader statunitense delle auto elettriche, ha proposto un, valutato in circaal raggiungimento di determinati obiettivi, molto ambiziosi in quanto a capitalizzazione e redditività della società."Riteniamo che laper superare questo momento critico - si legge nelle filing alla SEC sul tema - Riconosciamo inoltre la natura formidabile di questa impresa e, di conseguenza, l'importanza di avere un leader che non solo sia disposto e capace, ma anche desideroso di affrontare questa sfida"."In poche parole,affinché Tesla raggiunga questi obiettivi e diventi l'azienda di maggior valore della storia", viene sottolineato.Se gli obiettivi di capitalizzazione di mercato e gli obiettivi operativi del "CEO Performance Award 2025" saranno raggiunti al massimo livello, Tesla avrà raggiuntoe unadi dollari, che è approssimativamente pari alle capitalizzazioni di mercato combinate di Meta, Microsoft e Alphabet alla data odierna.Le azioni aggiuntive che Musk potrebbe ricevere come parte del pacchetto porterebbero la suanel produttore di veicoli elettrici adIl nuovo premio mira a consolidare il successo del CEO Performance Award del 2018, che ha garantito a Musk un compenso basato esclusivamente sulle performance raggiunte e un incentivo a guidare Tesla attraverso un periodo di crescita esponenziale. Allo stesso modo, il CEO Performance Award del 2025 sfida il CEO a raggiungere nuovamente una serie di obiettivi ancora più ambiziosi, tra cui traguardi operativi incentrati sul raggiungimento degli obiettivi di EBITDA rettificato (soglie fino a 28 volte superiori al traguardo massimo di EBITDA rettificato del CEO Performance Award del 2018) e sul lancio di una nuova o ampliata offerta di prodotti (tra cui), il tutto incrementando la capitalizzazione di mercato dell'azienda di migliaia di miliardi di dollari.