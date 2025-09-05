Tesla, il board propone un pacchetto retributivo da 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk

(Teleborsa) - Il board di Tesla
, leader statunitense delle auto elettriche, ha proposto un nuovo piano di remunerazione per il CEO Elon Musk
, valutato in circa 1.000 miliardi di dollari
al raggiungimento di determinati obiettivi, molto ambiziosi in quanto a capitalizzazione e redditività della società.
"Riteniamo che la visione unica di Elon sia fondamentale
per superare questo momento critico - si legge nelle filing alla SEC sul tema - Riconosciamo inoltre la natura formidabile di questa impresa e, di conseguenza, l'importanza di avere un leader che non solo sia disposto e capace, ma anche desideroso di affrontare questa sfida".
"In poche parole, fidelizzare e incentivare Elon è fondamentale
affinché Tesla raggiunga questi obiettivi e diventi l'azienda di maggior valore della storia", viene sottolineato.
Se gli obiettivi di capitalizzazione di mercato e gli obiettivi operativi del "CEO Performance Award 2025" saranno raggiunti al massimo livello, Tesla avrà raggiunto almeno 400 miliardi di dollari di EBITDA rettificato annuo
e una capitalizzazione di mercato di almeno 8,5 trilioni
di dollari, che è approssimativamente pari alle capitalizzazioni di mercato combinate di Meta, Microsoft e Alphabet alla data odierna.
Le azioni aggiuntive che Musk potrebbe ricevere come parte del pacchetto porterebbero la sua partecipazione
nel produttore di veicoli elettrici ad almeno il 25%
.
Il nuovo premio mira a consolidare il successo del CEO Performance Award del 2018, che ha garantito a Musk un compenso basato esclusivamente sulle performance raggiunte e un incentivo a guidare Tesla attraverso un periodo di crescita esponenziale. Allo stesso modo, il CEO Performance Award del 2025 sfida il CEO a raggiungere nuovamente una serie di obiettivi ancora più ambiziosi, tra cui traguardi operativi incentrati sul raggiungimento degli obiettivi di EBITDA rettificato (soglie fino a 28 volte superiori al traguardo massimo di EBITDA rettificato del CEO Performance Award del 2018) e sul lancio di una nuova o ampliata offerta di prodotti (tra cui 1 milione di Robotaxi in esercizio commerciale e la consegna di 1 milione di robot AI
), il tutto incrementando la capitalizzazione di mercato dell'azienda di migliaia di miliardi di dollari.