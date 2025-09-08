Air Mauritius cerca partner al 49%

(Teleborsa) - Il governo delle isole Mauritius
sarebbe alla ricerca di un partner disposto a rilevare il 49%
del capitale della propria compagnia aerea
. Air Mauritius
gode di consolidati accordi di collaborazione commerciale in code sharing con Emirates
, con cui gestisce 14 voli settimanali, e Air France-Klm
, che ha avviato la joint venture nel 1998. Sull’ipotesi di partecipazione strategica nel capitale della compagnia mauriziana è arrivata la smentita di Qatar Airways
.
Se sul piano finanziario confortano i dati del primo trimestre 2025
, che ha registrato un utile di 4,9 milioni
di euro rispetto al rosso di 12,4 milioni di euro dello scorso anno, non altrettanto può dirsi nella gestione della flotta
con ritardi nella manutenzione
che nel corso dell’estate ha ridotto la capacità operativa di Air Mauritius.
Il Presidente del vettore mauriziano, Kishore Beego
, ha confermato la volontà di varare un piano di ripresa e riforma
, sostenuta dall’azione del governo che nel corso dell’autunno potrebbe invitare con apposito avviso a manifestare interesse
per l’acquisizione del 49% della compagnia aerea.(Foto: Gary Lopater su Unsplash )