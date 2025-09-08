Air Mauritius cerca partner al 49%

Air France-Klm

(Teleborsa) - Ilsarebbe alla ricerca di undel capitale della propriagode di consolidati accordi di collaborazione commerciale, con cui gestisce 14 voli settimanali,, che ha avviato la joint venture nel 1998. Sull’ipotesi di partecipazione strategica nel capitale della compagnia mauriziana è arrivata laSe sul piano finanziario confortano i dati del, che ha registrato undi euro rispetto al rosso di 12,4 milioni di euro dello scorso anno, non altrettanto può dirsi nellaconche nel corso dell’estate ha ridotto la capacità operativa di Air Mauritius.Il Presidente del vettore mauriziano,, ha confermato la volontà di varare un, sostenuta dall’azione del governo che nel corso dell’autunno potrebbe invitare con appositoper l’acquisizione del 49% della compagnia aerea.