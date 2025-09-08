Milano
17:35
41.724
+0,28%
Nasdaq
17:49
23.805
+0,65%
Dow Jones
17:49
45.441
+0,09%
Londra
17:35
9.221
+0,14%
Francoforte
17:35
23.807
+0,89%
Lunedì 8 Settembre 2025, ore 18.06
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,07%)
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,07%)
Il Dow Jones prende il via a 45.430,61 punti
In breve
,
Finanza
08 settembre 2025 - 15.33
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,07%, a quota 45.430,61 in apertura.
Argomenti trattati
USA
(301)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,09%
