Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:50
23.807 +0,65%
Dow Jones 17:50
45.439 +0,08%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,78%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 7.734,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,78%
Parigi amplia la performance positiva dello 0,78% e chiude a 7.734,84 punti.
Condividi
```