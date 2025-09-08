Crolla a New York MercadoLibre

(Teleborsa) - Ribasso per il mercato online leader in America Latina
, che passa di mano in perdita del 4,51%.
Lo scenario su base settimanale di MercadoLibre
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nel breve periodo, MercadoLibre
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 2.349,1 USD e supporto a 2.286,1. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 2.412,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)