Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:52
23.818 +0,70%
Dow Jones 17:52
45.456 +0,12%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Crolla a New York MercadoLibre

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il mercato online leader in America Latina, che passa di mano in perdita del 4,51%.

Lo scenario su base settimanale di MercadoLibre rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nel breve periodo, MercadoLibre presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 2.349,1 USD e supporto a 2.286,1. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 2.412,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
