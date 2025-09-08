Dazi, Tajani: Euro troppo forte può rendere difficile esportare negli Usa, serve intervento BCE

(Teleborsa) - Il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri,, ha dichiarato che unmolto debole può avere effetti peggiori deisull'economia europea. "C'è un altro tema su cui intervenire per quanto riguarda ied è il rapporto: il dollaro si sta sempre più svalutando e se arriva a 1,25 sarà molto difficile esportare negli Usa", ha dichiarato Tajani a margine del "Forum della competitività organizzato da Assolombarda a Milano" ."Forse la BCE deve intervenire ricominciando a ridurre ile anche comprando titoli di Stato nei diversi Paesi per avere un euro meno forte. Come ildurante la pandemia. Credo che sia il modo migliore per difendere le nostre esportazioni", ha aggiunto Tajani. "Dazi al 15%, vista situazione internazionale e visti gli altri Paesi con dazi molto più alti, credo che possano permetterci di occupare spazi merceologici che altri Paesi non possono occupare", ha sottolineato.Tornando alla politica interna, il ministro ha spiegato che lanon sarà correttiva come dice Giorgetti, "ma per la crescita" e tra i diversi provvedimenti "si può pensare a una proposta un po' azzardata: la". "La ricetta è sempre nella riduzione della pressione fiscale. Vediamo quello che si può fare", ha aggiunto.