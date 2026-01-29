Export, Zoppas (ICE): "Made in Italy batte dazi e cambio nonostante frenata dicembre"

(Teleborsa) - La performance dell'export tricolore a dicembre (+4,6% su dicembre 2024 a 313 miliardi) porta il totale delle esportazioni del Made in Italy nel 2025 a +2,3%.
"Un risultato migliore del 2024 nonostante i dazi, il cambio euro-dollaro, i conflitti bellici
e tutte le criticità attuali", sottolinea il Presidente dell'ICE Matteo Zoppas
, a commento dei dati Istat sul Commercio estero extra UE di dicembre 2025.
"Il Made in Italy fuori dall’Europa ha dimostrato di essere più forte degli ostacoli
", ha evidenziato Zoppas, aggiungendo che se questo risultato "si confermasse anche per le vendite verso l’UE, porterebbe a una ulteriore crescita delle esportazioni verso l'ambizioso obiettivo dei 700 miliardi
di euro l’anno".
Il Presidente dell'ICE ha ricordato che, a livello geografico, va segnalata la frenata tendenziale degli USA a dicembre,
pur con una chiusure dell'anno con il segno più. "L’andamento delle vendite verso gli Stati Uniti andrà monitorato
attentamente nelle prossime settimane considerando le incertezze legate ai dazi e al cambio euro/dollaro"
.
"Grande attenzione anche all’area MERCOSUR
in attesa della possibile entrata in vigore, in via provvisoria, dell’accordo con l’UE
che potrebbe dare un forte impulso al nostro export".
Pur scontando le tensioni commerciali e geopolitiche in corso le esportazioni extra UE 2025
, che valgono circa il 50% del risultato finale, chiudono in crescita del 2,3% sul 2024
(dal +1,3% dell’anno precedente).
"Se facessimo una proiezione,
non una stima, mantenendo invariato il risultato Ue di dicembre 2024 anche sul 2025, il risultato totale dell’export Made in Italy chiuderebbe intorno ai 642 miliardi
", conclude Zoppas.