Export, Zoppas (ICE): "Made in Italy batte dazi e cambio nonostante frenata dicembre"

(Teleborsa) - La performance dell'export tricolore a dicembre (+4,6% su dicembre 2024 a 313 miliardi) porta il totale delle"Un risultato migliore del 2024e tutte le criticità attuali", sottolinea il, a commento dei dati Istat sul Commercio estero extra UE di dicembre 2025."Il Made in Italy fuori dall’Europa", ha evidenziato Zoppas, aggiungendo che se questo risultato "si confermasse anche per le vendite verso l’UE, porterebbe a una ulteriore crescita delledi euro l’anno".Il Presidente dell'ICE ha ricordato che, a livello geografico, va segnalata lapur con una chiusure dell'anno con il segno più. "attentamente nelle prossime settimane considerando lein attesa della possibile entrata in vigore, in via provvisoria, dell’che potrebbe dare un forte impulso al nostro export".Pur scontando le tensioni commerciali e geopolitiche in corso le, che valgono circa il 50% del risultato finale, chiudono(dal +1,3% dell’anno precedente)."Se facessimo unanon una stima, mantenendo invariato il risultato Ue di dicembre 2024 anche sul 2025, il risultato totale dell’export Made in Italy", conclude Zoppas.