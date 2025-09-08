Milano 17:35
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Performance positiva per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata in aumento dell'1,04% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
