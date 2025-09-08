Ferrari, buyback per oltre 23,69 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
) e sul New York Stock Exchange (NYSE
), dall'1 al 5 settembre 2025, un totale di 56.285 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 420,9794 euro, per un controvalore
pari a 23.694.828,27 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche
del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall’inizio di questa ottava tranche fino al 5 settembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 40.860.601,64 euro per n. 99.100 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 11.964.349,08 USD per n. 24.651 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 5 settembre 2025 Ferrari deteneva 15.829.726 azioni proprie ordinarie pari all'8,75% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 5 settembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.134.771 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.693.693.116,35 euro.
A Milano, oggi, chiusura negativa per il Cavallino rampante di Maranello
, con un ribasso del 2,27%.