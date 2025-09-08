Ferrari, buyback per oltre 23,69 milioni di euro

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), dall'1 al 5 settembre 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 420,9794 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, qualedel programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall’inizio di questa ottava tranche fino al 5 settembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:• 40.860.601,64 euro per n. 99.100 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 11.964.349,08 USD per n. 24.651 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 5 settembre 2025 Ferrari deteneva 15.829.726 azioni proprie ordinarie pari all'8,75% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 5 settembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.134.771 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.693.693.116,35 euro.A Milano, oggi, chiusura negativa per il, con un ribasso del 2,27%.