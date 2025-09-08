Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 20:22
23.779 +0,54%
Dow Jones 20:22
45.422 +0,05%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Generali, informativa sul buyback

Azioni proprie, Finanza
Generali, informativa sul buyback
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 1° al 5 settembre 2025, complessivamente 1.445.330 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 33,02 euro, per un controvalore pari a 47.725.247,16 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 5 settembre la Società e le sue controllate detengono 37.012.573 azioni proprie, pari al 2,39% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, debole la giornata per la Compagnia assicurativa, che porta a casa un calo dello 0,75%.




Condividi
```