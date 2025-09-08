Inflazione generale OCSE sostanzialmente stabile al 4,1% m/m a luglio

(Teleborsa) - L', misurata dall'indice dei prezzi al consumo (IPC), è rimastaL'inflazione generale è, con l'aumento maggiore, di 0,6 punti percentuali, registrato in Slovenia. È, con cali di oltre 0,5 punti percentuali in Messico, Polonia e Turchia. I restanti. La, mentre la, con un'inflazione complessiva su base annua pari a -0,6% a luglio. Questo ha segnato il terzo mese consecutivo di deflazione in Costa Rica, recentemente trainata dalla stabilizzazione dei prezzi dei prodotti alimentari, da un'inflazione energetica persistentemente negativa e da un'inflazione di fondo (inflazione al netto di prodotti alimentari ed energia) prossima allo zero.A luglio, l'i. Tuttavia, come a giugno, l'inflazione alimentare è aumentata nella maggior parte dei paesi OCSE (21), mentre solo 12 hanno registrato un calo e 5 hanno registrato variazioni minime. Anche l'inflazione di fondo è rimasta sostanzialmente stabile al 4,4%, rispetto al 4,5% di giugno. L'inflazione energetica nell'OCSE è rallentata allo 0,3% a luglio, rispetto allo 0,9% di giugno.. L'inflazione complessiva è diminuita di 0,2 punti percentuali sia in Canada che in Giappone, poiché il rallentamento dell'inflazione energetica ha più che compensato l'aumento dell'inflazione alimentare. Negli altri paesi del G7 è rimasta stabile o sostanzialmente stabile. L'inflazione di fondo ha continuato a essere il principale fattore che ha contribuito all'inflazione complessiva in tutti i paesi del G7, ad eccezione del Giappone, dove l'inflazione alimentare ed energetica combinata ha avuto un impatto maggiore.. L'inflazione alimentare è salita al livello più alto da febbraio 2024, mentre il calo dei prezzi dell'energia ha rallentato leggermente e l'inflazione di fondo è rimasta stabile. Secondo la stima flash di Eurostat, ad agosto 2025 l'inflazione complessiva su base annua nell'area dell'euro è rimasta sostanzialmente stabile al 2,1%, con un'inflazione di fondo invariata e prezzi dell'energia in calo a un ritmo più lento. Si stima che l'inflazione complessiva misurata sull'IAPC sia aumentata in Germania ad agosto.. L'inflazione complessiva è aumentata in India, Indonesia e Sudafrica, mentre è diminuita in Argentina (dove è rimasta comunque superiore al 35%), Brasile e Arabia Saudita. In Cina, l'inflazione complessiva ha continuato a oscillare intorno allo zero.