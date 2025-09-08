Inflazione generale OCSE sostanzialmente stabile al 4,1% m/m a luglio

(Teleborsa) - L'inflazione annua nell'OCSE
, misurata dall'indice dei prezzi al consumo (IPC), è rimasta sostanzialmente stabile al 4,1% a luglio 2025, rispetto al 4,2% di giugno 2025
.
L'inflazione generale è aumentata in 10 paesi OCSE
, con l'aumento maggiore, di 0,6 punti percentuali, registrato in Slovenia. È diminuita in 12 paesi OCSE
, con cali di oltre 0,5 punti percentuali in Messico, Polonia e Turchia. I restanti 16 paesi OCSE hanno registrato un'inflazione stabile o sostanzialmente stabile
. La Turchia è stata nuovamente l'unico paese OCSE a registrare un'inflazione a due cifre
, mentre la Costa Rica è stata l'unica a registrare una deflazione
, con un'inflazione complessiva su base annua pari a -0,6% a luglio. Questo ha segnato il terzo mese consecutivo di deflazione in Costa Rica, recentemente trainata dalla stabilizzazione dei prezzi dei prodotti alimentari, da un'inflazione energetica persistentemente negativa e da un'inflazione di fondo (inflazione al netto di prodotti alimentari ed energia) prossima allo zero.
A luglio, l'inflazione alimentare su base annua nell'OCSE è rimasta sostanzialmente stabile al 4,5%, rispetto al 4,6% di giugno
. Tuttavia, come a giugno, l'inflazione alimentare è aumentata nella maggior parte dei paesi OCSE (21), mentre solo 12 hanno registrato un calo e 5 hanno registrato variazioni minime. Anche l'inflazione di fondo è rimasta sostanzialmente stabile al 4,4%, rispetto al 4,5% di giugno. L'inflazione energetica nell'OCSE è rallentata allo 0,3% a luglio, rispetto allo 0,9% di giugno.Nei paesi del G7, l'inflazione complessiva e quella di fondo su base annua sono rimaste stabili rispettivamente al 2,6% e al 3,0% a luglio
. L'inflazione complessiva è diminuita di 0,2 punti percentuali sia in Canada che in Giappone, poiché il rallentamento dell'inflazione energetica ha più che compensato l'aumento dell'inflazione alimentare. Negli altri paesi del G7 è rimasta stabile o sostanzialmente stabile. L'inflazione di fondo ha continuato a essere il principale fattore che ha contribuito all'inflazione complessiva in tutti i paesi del G7, ad eccezione del Giappone, dove l'inflazione alimentare ed energetica combinata ha avuto un impatto maggiore.Nell'area dell'euro, l'inflazione su base annua misurata dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) è rimasta stabile al 2,0% a luglio
. L'inflazione alimentare è salita al livello più alto da febbraio 2024, mentre il calo dei prezzi dell'energia ha rallentato leggermente e l'inflazione di fondo è rimasta stabile. Secondo la stima flash di Eurostat, ad agosto 2025 l'inflazione complessiva su base annua nell'area dell'euro è rimasta sostanzialmente stabile al 2,1%, con un'inflazione di fondo invariata e prezzi dell'energia in calo a un ritmo più lento. Si stima che l'inflazione complessiva misurata sull'IAPC sia aumentata in Germania ad agosto.Nei paesi del G20, l'inflazione su base annua è rimasta sostanzialmente stabile al 3,8% a luglio
. L'inflazione complessiva è aumentata in India, Indonesia e Sudafrica, mentre è diminuita in Argentina (dove è rimasta comunque superiore al 35%), Brasile e Arabia Saudita. In Cina, l'inflazione complessiva ha continuato a oscillare intorno allo zero.