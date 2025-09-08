Lampedusa: Urso presiede incontro su Piano straordinario di interventi infrastrutturali

(Teleborsa) - Si è svolto in videoconferenza l'incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso,
il Comune di Lampedusa
e Linosa, Invitalia
e la Regione Siciliana
per fare il punto sullo stato di attuazione del Piano straordinario di interventi per Lampedusa,
previsto dal decreto-legge n. 124 del 2023.
La riunione, che segue la recente visita del ministro sull'isola, – fa sapere il Mimit
in una nota – ha visto la partecipazione del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino,
dell'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella,
dell'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò
e dei tecnici delle rispettive amministrazioni.
Al centro del confronto, le procedure di gara
che Invitalia,
in qualità di centrale di committenza, dovrà avviare per dare attuazione al Piano, finanziato con 45 milioni di euro
a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Gli interventi previsti riguardano la manutenzione e realizzazione di strade e infrastrutture primarie, impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, depositi di carburante, nuovi edifici pubblici e la riqualificazione energetica di quelli esistenti.
L'incontro – conclude il Mimit – "ha favorito un proficuo confronto tra le istituzioni coinvolte, consentendo di mettere in sintonia le diverse amministrazioni e rafforzare il coordinamento operativo necessario alla piena attuazione degli interventi necessari al rilancio dell'isola di Lampedusa".