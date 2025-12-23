GPI, nuovo assetto: Fausto Manzana presidente esecutivo e Andrea Di Santo AD

(Teleborsa) - GPI
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha comunicato che, nel quadro del nuovo patto parasociale sottoscritto
tra l'azionista di controllo FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A., Luca D'Agnese
(amministratore non esecutivo e non indipendente) ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente
, mantenendo la carica di consigliere.
Fausto Manzana (amministratore esecutivo non indipendente) ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato, restando in seno al Consiglio. Il CdA ha quindi deliberato di nominare sino alla scadenza naturale del mandato con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026: il consigliere Fausto Manzana come presidente esecutivo
; il consigliere Andrea Di Santo come amministratore delegato
.
Luca D'Agnese continua a ricoprire la carica di presidente del Comitato Strategico. Fausto Manzana e Andrea Di Santo continuano a far parte del Comitato Strategico e del Comitato PSI - Piano Strategico Industriale, con gli stessi incarichi. Infine, Federica Fiamingo e Matteo Santoro
mantengono rispettivamente la carica di Vice Presidente e Direttore Generale
.
"Il percorso compiuto da GPI fino a oggi è stato straordinario, sostenuto da una crescita continua e solida - ha dichiarato Fausto Manzana - Oggi si apre una nuova fase in cui perfezionare questo modello vincente
, grazie a un assetto manageriale pensato per le nostre ambizioni internazionali. Nel mio ruolo di presidente esecutivo, continuerò a essere espressione della visione imprenditoriale che ha guidato il nostro sviluppo, assicurando continuità al percorso di eccellenza del Gruppo. Lo farò in un contesto rinnovato, con Andrea Di Santo alla guida operativa del Gruppo, la persona giusta per intercettare le potenzialità offerte dai mercati a livello globale".
Di Santo ha ricoperto ruoli apicali in realtà industriali di primo rilievo
. Come presidente e AD di Siemens Healthcare Italia e Canon Italia, ha maturato profonda conoscenza dei settori sanitario e tecnologico. Inoltre, ha assunto rilevanti responsabilità manageriali in Hitachi e Alstom Power, coordinando iniziative strategiche di respiro europeo. Il 12 marzo 2025 è entrato a far parte del CdA di GPI, del Comitato Strategico e, successivamente, del Comitato PSI - Piano Strategico Industriale della Società, che presiede.