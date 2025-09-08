Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:59
23.836 +0,78%
Dow Jones 17:59
45.456 +0,12%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

New York: ingrana la marcia Etsy

Migliori e peggiori, In breve
New York: ingrana la marcia Etsy
Prepotente rialzo per il gestore di una piattaforma di e-commerce, che mostra una salita bruciante del 4,40% sui valori precedenti.
Condividi
```