Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:59
23.836 +0,78%
Dow Jones 17:59
45.456 +0,12%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

New York: positiva la giornata per Lam Research

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, in guadagno del 3,11% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,99%, rispetto a +1,72% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


L'esame di breve periodo di Lam Research classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 106,6 USD e primo supporto individuato a 105,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 108,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
