New York: positiva la giornata per Lam Research

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, in guadagno del 3,11% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Lam Research
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,99%, rispetto a +1,72% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'esame di breve periodo di Lam Research
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 106,6 USD e primo supporto individuato a 105,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 108,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)