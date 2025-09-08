Nexi sviluppa il nuovo servizio di mobile payments in Irlanda

(Teleborsa) - Nexi ha sviluppato
per Banking & Payments Federation Ireland (BPFI) la nuova app Zippay
, una soluzione di mobile payments account-to-account che sarà lanciata in Irlanda all’inizio del 2026
.
Basata sull’infrastruttura tecnologica di Nexi, Zippay sarà inizialmente disponibile
per gli oltre 5 milioni di clienti di AIB, Bank of Ireland e PTSB
, ai quali sarà offerta tramite le app di mobile banking delle stesse banche. La soluzione consentirà di inviare e richiedere denaro e di suddividere i pagamenti
utilizzando semplicemente il numero di cellulare dei contatti
presenti in rubrica, se iscritti allo stesso servizio.
"Essere stati scelti dalle principali banche irlandesi è un ulteriore riconoscimento della nostra capacità di mettere a disposizione del mercato soluzioni account-to-account innovative, realizzate grazie al nostro know-how tecnologico, alle nostre competenze e alle nostre persone, capaci di contribuire all’accelerazione dello sviluppo dei pagamenti digitali in Europa - ha commentato Renato Martini
, Digital Banking Solutions Director del Gruppo Nexi - Con Zippay, l’Irlanda compie un importante passo in avanti nei pagamenti digitali, portando trasferimenti di denaro istantanei, sicuri e convenienti a milioni di clienti”.I clienti delle tre banche saranno automaticamente iscritti
a Zippay, che apparirà nella app della propria banca: il servizio utilizzerà i numeri di cellulare salvati nella rubrica del cliente per identificare chi altro utilizza Zippay. Non sarà necessario, quindi, impostare un nuovo beneficiario o conoscerne i riferimenti del conto bancario e sarà possibile inviare fino a 1.000 euro al giorno
e richiedere fino a 500 euro per transazione
. Brian Hayes
, Amministratore Delegato di BPFI, ha dichiarato che "questo servizio offrirà un modo semplice e veloce per inviare e ricevere denaro o dividere le bollette con amici, familiari e contatti che utilizzano Zippay. Sarà disponibile tramite le app di mobile banking esistenti dei clienti e quindi offrirà gli stessi elevati livelli di sicurezza, protezione e sicurezza digitale, evitando la necessità di ricaricare un portafoglio digitale o di scaricare un'app separata".