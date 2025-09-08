Nexi sviluppa il nuovo servizio di mobile payments in Irlanda

Nexi

(Teleborsa) -per Banking & Payments Federation Ireland (BPFI) la, una soluzione di mobile payments account-to-account cheBasata sull’infrastruttura tecnologica di Nexi, Zippay saràper gli oltre 5 milioni di clienti di, ai quali sarà offerta tramite le app di mobile banking delle stesse banche. La soluzioneutilizzando semplicemente ilpresenti in rubrica, se iscritti allo stesso servizio."Essere stati scelti dalle principali banche irlandesi è un ulteriore riconoscimento della nostra capacità di mettere a disposizione del mercato soluzioni account-to-account innovative, realizzate grazie al nostro know-how tecnologico, alle nostre competenze e alle nostre persone, capaci di contribuire all’accelerazione dello sviluppo dei pagamenti digitali in Europa - ha commentato, Digital Banking Solutions Director del Gruppo Nexi - Con Zippay, l’Irlanda compie un importante passo in avanti nei pagamenti digitali, portando trasferimenti di denaro istantanei, sicuri e convenienti a milioni di clienti”.a Zippay, che apparirà nella app della propria banca: il servizio utilizzerà i numeri di cellulare salvati nella rubrica del cliente per identificare chi altro utilizza Zippay. Non sarà necessario, quindi, impostare un nuovo beneficiario o conoscerne i riferimenti del conto bancario ee richiedere f, Amministratore Delegato di BPFI, ha dichiarato che "questo servizio offrirà un modo semplice e veloce per inviare e ricevere denaro o dividere le bollette con amici, familiari e contatti che utilizzano Zippay. Sarà disponibile tramite le app di mobile banking esistenti dei clienti e quindi offrirà gli stessi elevati livelli di sicurezza, protezione e sicurezza digitale, evitando la necessità di ricaricare un portafoglio digitale o di scaricare un'app separata".