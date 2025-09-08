Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:01
23.827 +0,74%
Dow Jones 18:01
45.436 +0,08%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Parigi: scambi in positivo per Airbus

Rialzo marcato per il colosso aerospaziale, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.
