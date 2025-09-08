Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:01
23.827 +0,74%
Dow Jones 18:01
45.436 +0,08%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Migliori e peggiori, In breve
Perde Edenred sul mercato di Parigi
Ribasso scomposto per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che esibisce una perdita secca del 5,29% sui valori precedenti.
