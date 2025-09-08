Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:02
23.820 +0,71%
Dow Jones 18:02
45.440 +0,09%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Piazza Affari: andamento rialzista per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: andamento rialzista per Leonardo
Avanza la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.
Condividi
```