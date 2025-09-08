Milano 17:35
Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda aerospaziale italiana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di breve periodo di Avio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 37,88 Euro. Rischio di discesa fino a 36,48 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 39,28.

