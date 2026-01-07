Milano 13:35
45.606 -0,32%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:35
10.057 -0,65%
Francoforte 13:35
25.027 +0,54%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio
(Teleborsa) - Avanza l'azienda aerospaziale italiana, che guadagna bene, con una variazione del 2,49%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Avio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,55. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```