Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio

(Teleborsa) - Avanza l'azienda aerospaziale italiana
, che guadagna bene, con una variazione del 2,49%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Avio
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,55. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)