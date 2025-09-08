Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:02
23.820 +0,71%
Dow Jones 18:02
45.440 +0,09%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Carel Industries

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Carel Industries
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che avanza bene del 3,32%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carel Industries rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Carel Industries suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,73 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,68. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```