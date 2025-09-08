Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:03
23.823 +0,72%
Dow Jones 18:03
45.455 +0,12%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice dei titoli bancari in Italia
In rialzo il comparto bancario a Piazza Affari, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 30.780,13 punti.
Condividi
```