Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:03
23.823 +0,72%
Dow Jones 18:03
45.455 +0,12%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Piazza Affari: positiva la giornata per D'Amico

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il leader mondiale nel trasporto marittimo, che guadagna bene, con una variazione del 2,84%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,157 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,065. L'equilibrata forza rialzista di D'Amico è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,249.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
