Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:05
23.815 +0,69%
Dow Jones 18:05
45.441 +0,09%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Piazza Affari: violenta contrazione per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

Profondo rosso per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 110.252,6 punti, in netto calo del 2,40%.
