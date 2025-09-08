RWE, Apollo paga 3,2 miliardi per jv in Amprion

(Teleborsa) - RWE
e Apollo Global Management
hanno stipulato una partnership di lungo termine per garantire il finanziamento della partecipazione del 25,1% detenuta da RWE in Amprion
.
In base all'accordo, Apollo, per conto dei suoi fondi e delle sue entità gestite, verserà 3,2 miliardi di euro a RWE in cambio di una partecipazione azionaria in una joint venture (JV) di nuova costituzione
. Questa JV deterrà la partecipazione del 25,1% di RWE in Amprion
.
RWE riceverà i fondi in anticipo e successivamente reinvestirà i proventi in Amprion attraverso la JV, secondo necessità, per supportare il suo programma di espansione della rete. RWE manterrà il controllo operativo della JV
e continuerà a gestire la partecipazione in Amprion, consolidando al contempo la JV nei propri bilanci. I dividendi di Amprion saranno ripartiti tra RWE e Apollo
.
La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2025
.
Amprion è uno dei quattro operatori del sistema di trasmissione (TSO) tedeschi
e gestisce la rete di trasmissione nel cuore economico del Paese, che si estende su sette stati federali tedeschi, servendo circa 29 milioni di persone
.
Il TSO prevede significativi investimenti per l'espansione della rete nel prossimo decennio
, al fine di potenziare le infrastrutture energetiche critiche. Questa espansione è essenziale per agevolare l'impegno della Germania nel promuovere la transizione energetica.
Con il supporto di Apollo, RWE ribadisce il suo impegno a garantire che il futuro energetico della Germania si basi su un'infrastruttura di rete sicura, affidabile ed efficiente. La partnership tra RWE e Apollo garantisce la disponibilità del capitale azionario, a supporto dell'importante programma di investimenti di Amprion nel prossimo decennio. Allo stesso tempo, questa partnership è in linea con la strategia di RWE di ampliare il proprio portafoglio di generazione di energia rinnovabile, batterie e asset di generazione flessibile e di concentrarsi sulle sue attività principali di produzione di energia e trading di energia.