Milano 13:58
41.718 +0,27%
Nasdaq 5-set
23.652 0,00%
Dow Jones 5-set
45.401 -0,48%
Londra 13:58
9.217 +0,10%
Francoforte 13:58
23.699 +0,43%

RWE, Apollo paga 3,2 miliardi per jv in Amprion

La partnership garantisce il finanziamento degli investimenti nella rete di trasmissione tedesca per i prossimi anni

Economia, Energia, Finanza
RWE, Apollo paga 3,2 miliardi per jv in Amprion
(Teleborsa) - RWE e Apollo Global Management hanno stipulato una partnership di lungo termine per garantire il finanziamento della partecipazione del 25,1% detenuta da RWE in Amprion.

In base all'accordo, Apollo, per conto dei suoi fondi e delle sue entità gestite, verserà 3,2 miliardi di euro a RWE in cambio di una partecipazione azionaria in una joint venture (JV) di nuova costituzione. Questa JV deterrà la partecipazione del 25,1% di RWE in Amprion.

RWE riceverà i fondi in anticipo e successivamente reinvestirà i proventi in Amprion attraverso la JV, secondo necessità, per supportare il suo programma di espansione della rete. RWE manterrà il controllo operativo della JV e continuerà a gestire la partecipazione in Amprion, consolidando al contempo la JV nei propri bilanci. I dividendi di Amprion saranno ripartiti tra RWE e Apollo.

La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2025.

Amprion è uno dei quattro operatori del sistema di trasmissione (TSO) tedeschi e gestisce la rete di trasmissione nel cuore economico del Paese, che si estende su sette stati federali tedeschi, servendo circa 29 milioni di persone.

Il TSO prevede significativi investimenti per l'espansione della rete nel prossimo decennio, al fine di potenziare le infrastrutture energetiche critiche. Questa espansione è essenziale per agevolare l'impegno della Germania nel promuovere la transizione energetica.

Con il supporto di Apollo, RWE ribadisce il suo impegno a garantire che il futuro energetico della Germania si basi su un'infrastruttura di rete sicura, affidabile ed efficiente. La partnership tra RWE e Apollo garantisce la disponibilità del capitale azionario, a supporto dell'importante programma di investimenti di Amprion nel prossimo decennio. Allo stesso tempo, questa partnership è in linea con la strategia di RWE di ampliare il proprio portafoglio di generazione di energia rinnovabile, batterie e asset di generazione flessibile e di concentrarsi sulle sue attività principali di produzione di energia e trading di energia.
Condividi
```