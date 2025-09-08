RWE, Apollo paga 3,2 miliardi per jv in Amprion

RWE

Apollo Global Management

(Teleborsa) -hanno stipulato una partnership di lungo termine per garantire il finanziamento dellaIn base all'accordo, Apollo, per conto dei suoi fondi e delle sue entità gestite,. Questa JV deterrà laRWE riceverà i fondi in anticipo e successivamente reinvestirà i proventi in Amprion attraverso la JV, secondo necessità, per supportare il suo programma di espansione della rete.e continuerà a gestire la partecipazione in Amprion, consolidando al contempo la JV nei propri bilanci. ILa transazione dovrebbe concludersi nelAmprion è uno deie gestisce la rete di trasmissione nel cuore economico del Paese, che si estende su sette stati federali tedeschi,Il TSO prevede significativi investimenti per l', al fine di potenziare le infrastrutture energetiche critiche. Questa espansione è essenziale per agevolare l'impegno della Germania nel promuovere la transizione energetica.Con il supporto di Apollo, RWE ribadisce il suo impegno a garantire che il futuro energetico della Germania si basi su un'infrastruttura di rete sicura, affidabile ed efficiente. La partnership tra RWE e Apollo garantisce la disponibilità del capitale azionario, a supporto dell'importante programma di investimenti di Amprion nel prossimo decennio. Allo stesso tempo, questa partnership è in linea con la strategia di RWE di ampliare il proprio portafoglio di generazione di energia rinnovabile, batterie e asset di generazione flessibile e di concentrarsi sulle sue attività principali di produzione di energia e trading di energia.