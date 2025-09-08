Street Food National League: il gusto corre al Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025

(Teleborsa) - Il pubblico del, oltre a sentire l’adrenalina della velocità e il rombo delle auto più potenti al mondo, ha potuto anche approfittare del gusto dei, raccolti all'interno dello "Street Food National League", il format firmato Ristogest che da 5 anni trasforma l’Autodromo Nazionale di Monza in una vera e propria città del gusto, grazie a servizi di ristorazione capaci di coniugareIn pista quest'anno 1 Street Food District,di altissima per un totale dicon prodotti regionali italiani,con proposte nazionali e internazionali ecompresedi bevande calde/fredde e snack, oltre acon distributori automatici per un break rapido e veloce,(self-machine).I visitatori più appassionati, hanno potuto contare su 30 operatori dedicati alla distribuzione di bibite, acqua e birra lungo i viali del circuito per non allontanarsi dal loro posto in tribuna. In "Fanzone" invece, cuore dello Street Food District, la grande novità è stata il progetto "Star Terrace", un lounge bar - hospitality in cui gli ospiti hanno trovato delikatessen e cucina gourmet.Per garantire velocità nei servizi di somministrazione ed evitare code e fastidiose attese, sono stati messi in campo i più moderni sistemi di cassa con modalità di pagamento innovativi grazie alla collaborazione con iPratico, unaleader nel settore dei gestionali per il. con soluzioni native Apple:a disposizione del pubblico per assistenza sui pagamenti e, hanno garantito un servizio capillare per offrire una esperienza frictionless a tutti gli utenti."C'è sicuramente unain pista, ma anche fuori - ha affermato Luca Locatelli A.D. di Ristogest a chiusura dell’evento - evidentemente la possibilità di monitorare minuto per minuto tutto quello che sta succedendo all'interno dei nostri punti vendita, con unae la possibilità di operare i ricarichi con la necessaria tempestività dopo il check degli inventari ha semplificato molto il nostro lavoro"."Con iPratico abbiamo messo a disposizione di Ristogest le più moderne tecnologie per garantire diin nessuno dei punti vendita dislocati sui 6 km del circuito - ha dichiarato Domenico Palmisani, Fondatore e Amministratore Delegato di iPratico - oltre a sistemi di pagamento e ordinazione self-order,per garantire la velocità ed evitare code e fastidiose attese per i clienti. Questo significa alla fine dell'evento massimizzare il risultato commerciale". Come la Formula 1 rappresenta la sperimentazione delle più avanzate tecnologie, la collaborazione con Ristogest rappresenta per iPratico la possibilità di sperimentare le soluzioni più innovative in condizioni estreme di ristorazione come quelle di eventi speciali come questi .Tra sapori regionali italiani, cucina internazionale, street food dinamico e momenti di intrattenimento per tutte le età nei 3 Food Street Village, ogni punto ristoro è stato pensato per essere, con opzioni per chi segue diete specifiche, come quelle vegane, vegetariane, gluten-free o lactose-free.L’offerta gastronomica di Street Food National League si coniuga inoltre con i principali obiettivi di, che a Monza si traduce in 40.000 bicchieri RISTOCUP riutilizzabili da collezionare,da raccogliere e compattare per un migliore riciclo, un servizio con consumabili plastic-free e prodotti riciclabili al 100% approvati da Zero Waste Italy. Tutte le attività sono certificate, collaudate e allineate agli standard internazionali.Un format complesso come quello dello Street Food National League è frutto delladi Ristogest nella gestione di grandi eventi, come, ilad Astana (Kazakistan), ecome il Lucca Comics and Games, che nell’ultima edizione del 2024 ha registrato oltre mezzo milione di presenze in una settimana. I valori dello sporti sono propri di Ristogest, che cura anche la gestione di tutti i punti di ristorazione delloe di quello del. Tra i progetti gastronomici permanenti, Ristogest cura il marchio Eugenio's, costituito da numerosi punti vendita e di ristorazione con base a Tallin. Esperienze che hanno sicuramente rappresentato la migliore garanzia per la realizzazione di un evento di successo.