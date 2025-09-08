TIM, on air il nuovo spot con Carlo Conti

TIM

(Teleborsa) - È on air ilall’offertainsieme a. Protagonista, uno dei volti più amati e riconosciuti della televisione italiana, scelto per condurre i, in diretta su RAI1.Dal salotto di casa, Carlo lancia ladedicata ai clienti che non vogliono rinunciare alla velocità e alla potenza del WiFi di TIM, anche dove non arriva la Fibra grazie all’, propostaai contenuti deiper guardare film, serie TV e calcio.Inoltre, con TIM si può avere, una dellepiù avanzate al mondo che include i modelli delle migliori AI a pagamento sul mercato (ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet 4).racchiude connettività di qualità,che accelera l’apprendimento e semplifica la vita quotidiana.lo spot è on air sulle principali emittenti TV ed è accompagnata da un ampio piano media integrato: video strategy digital, social media, CTV e materiali BTL dedicati.