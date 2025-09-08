TIM, on air il nuovo spot con Carlo Conti

(Teleborsa) - È on air il nuovo spot di TIM dedicato
all’offerta TIM WIFI 5G
insieme a TIMVISION FAMILY
. Protagonista Carlo Conti
, uno dei volti più amati e riconosciuti della televisione italiana, scelto per condurre i TIM Music Awards
, in diretta su RAI1.
Dal salotto di casa, Carlo lancia la nuova offerta
dedicata ai clienti che non vogliono rinunciare alla velocità e alla potenza del WiFi di TIM, anche dove non arriva la Fibra grazie all’antenna 5G
, proposta insieme
ai contenuti dei pacchetti dell’offerta TIMVISION FAMILY
per guardare film, serie TV e calcio.
Inoltre, con TIM si può avere un anno gratuito di Perplexity Pro
, una delle piattaforme di Intelligenza Artificiale generativa
più avanzate al mondo che include i modelli delle migliori AI a pagamento sul mercato (ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet 4).L’offerta TIM per il Back to school
racchiude connettività di qualità, contenuti premium e un assistente intelligente
che accelera l’apprendimento e semplifica la vita quotidiana.Sulle note di "Chi fermerà la musica"
lo spot è on air sulle principali emittenti TV ed è accompagnata da un ampio piano media integrato: video strategy digital, social media, CTV e materiali BTL dedicati.