TIM, on air il nuovo spot con Carlo Conti

L'offertan comprende il WIFI ocn antenna 5G, il pacchetto famiglia e una piattaforma di intelligenza artificile

TIM, on air il nuovo spot con Carlo Conti
(Teleborsa) - È on air il nuovo spot di TIM dedicato all’offerta TIM WIFI 5G insieme a TIMVISION FAMILY. Protagonista Carlo Conti, uno dei volti più amati e riconosciuti della televisione italiana, scelto per condurre i TIM Music Awards, in diretta su RAI1.

Dal salotto di casa, Carlo lancia la nuova offerta dedicata ai clienti che non vogliono rinunciare alla velocità e alla potenza del WiFi di TIM, anche dove non arriva la Fibra grazie all’antenna 5G, proposta insieme ai contenuti dei pacchetti dell’offerta TIMVISION FAMILY per guardare film, serie TV e calcio.

Inoltre, con TIM si può avere un anno gratuito di Perplexity Pro, una delle piattaforme di Intelligenza Artificiale generativa più avanzate al mondo che include i modelli delle migliori AI a pagamento sul mercato (ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet 4).

L’offerta TIM per il Back to school racchiude connettività di qualità, contenuti premium e un assistente intelligente che accelera l’apprendimento e semplifica la vita quotidiana.

Sulle note di "Chi fermerà la musica" lo spot è on air sulle principali emittenti TV ed è accompagnata da un ampio piano media integrato: video strategy digital, social media, CTV e materiali BTL dedicati.
