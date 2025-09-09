Milano 10:12
41.977 +0,61%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:12
9.236 +0,16%
Francoforte 10:12
23.736 -0,30%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Rialzo marcato per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in utile dello 0,78% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del greggio WTI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 61,07, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 64,72. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 59,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
