Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Rialzo marcato per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in utile dello 0,78% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del greggio WTI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 61,07, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 64,72. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 59,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)