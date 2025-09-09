Milano 10:12
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un ribasso dello 0,27%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3788 con area di resistenza individuata a quota 1,3828. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3774.


