Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un ribasso dello 0,27%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3788 con area di resistenza individuata a quota 1,3828. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3774.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)