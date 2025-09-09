Bankitalia, a luglio accelerano i prestiti alle imprese. In crescita anche i depositi

(Teleborsa) - A luglio
2025 i prestiti al settore privato
in Italia, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono aumentati dell'1,3 per cento sui dodici mesi (1,1 nel mese precedente). Lo comunica la Banca d'Italia nella pubblicazione mensile "Banche e moneta".
I prestiti alle famiglie
sono aumentati del 2,0 per cento (1,8 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie
sono aumentati dello 0,7 per cento (0,3 nel mese precedente).
I depositi
del settore privato sono aumentati del 2,9 per cento (0,5 in giugno); la raccolta obbligazionaria
è aumentata del 2,7 per cento (1,4 in giugno).
In luglio il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG
) sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni
si è collocato al 3,61 per cento (3,60 in giugno); la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata dell'11,1 per cento (8,8 nel mese precedente).
Il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo
si è collocato al 10,27 per cento (10,15 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,50 per cento (3,60 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,01 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,26 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,65 per cento (0,67 nel mese precedente).