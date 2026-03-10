Milano 10:52
Bankitalia, a gennaio accelerano sia i prestiti che i depositi. Tassi in aumento

Cresce anche la raccolta obbligazionaria

(Teleborsa) - A gennaio 2026 i prestiti al settore privato in Italia, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono aumentati del 2,2 per cento sui dodici mesi (2,0 nel mese precedente). Lo comunica la Banca d'Italia nella pubblicazione mensile "Banche e moneta".

I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,5 per cento (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell'1,7 per cento (1,8 in dicembre).

I depositi del settore privato sono aumentati del 3,9 per cento (2,2 nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è aumentata dell'1,9 per cento (come nel mese precedente).

Sempre a gennaio il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,87 per cento (3,81 in dicembre); la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 20,4 per cento (18,5 nel mese precedente).

Il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,19 per cento (9,97 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,53 per cento (3,59 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,07 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,24 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,64 per cento (0,62 in dicembre).
