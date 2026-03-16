Cina, produzione e consumi accelerano e superano le attese

i dati usciti la scorsa notte accrescono le probabilità che la Cina possa centrare le stime di crescita dell'anno in corso

(Teleborsa) - Segnali positivi arrivano dall'economia cinese, nonostante la persistente debolezza del settore immobiliare. La forza dei consumi e degli investimenti ha comunque rassicurato il mercato sulla possibilità che la Cina riesca a centrare il target di crescita dell'anno.



La produzione industriale a gennaio è cresciuta del 6,3% risultando superiore alle attese che stimavano un incremento del 5% e in accelerazione rispetto all'aumento del 5,2% di dicembre.





Anche le vendite al dettaglio hanno superato le attese, registrando un aumento del 2,8% rispetto al 2,5% del consensus ed allo 0,9% di dicembre.



Sostenuti anche gli investimenti in infrastrutture (+11,4%) e gli investimenti del settore privato (+2,6%). La debolezza del settore immobiliare viene confermata invece dagli investimenti immobiliari che hanno registrato un forte calo dell'11,1% che segue la flessione del 17,2% di dicembre. anche le vendite del settore immobiliare sono calate, riportando un decremento del 13,5%.

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