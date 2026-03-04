Usa, accelerano le richieste mutui settimanali

(Teleborsa) - Accelerano le domande di mutuo negli Stati Uniti
. Nella settimana al 27 febbraio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dell'11%
, dopo il +0,4% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è balzato del 14,3%, mentre quello relativo alle nuove domande
è aumentato del 6,1%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations
(MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono rimasti stabili al 6,09%.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )