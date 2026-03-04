Milano 13:27
Usa, accelerano le richieste mutui settimanali

(Teleborsa) - Accelerano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 27 febbraio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dell'11%, dopo il +0,4% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è balzato del 14,3%, mentre quello relativo alle nuove domande è aumentato del 6,1%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono rimasti stabili al 6,09%.

