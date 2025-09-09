Casta Diva presenta proposta d'acquisto del ramo d'azienda eventi di Prodea

(Teleborsa) - Casta Diva
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha presentato una proposta di acquisto del ramo di azienda attivo nel settore eventi di Prodea
, società presente sul mercato da oltre 30 anni, attualmente coinvolta in una procedura di composizione negoziata della crisi.
Prodea ha presentato la proposta di acquisto al Tribunale di Torino
che, in conformità ai principi di trasparenza e di tutela dei creditori dettati dalla procedura, ne disporrà la pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa.
La proposta è subordinata ad alcune condizioni sospensive
tra cui l'approvazione e autorizzazione da parte del Tribunale di Torino alla possibile operazione nell'ambito della composizionde negoziata di Prodea, e l'approvazione della possibile operazione da parte del CdA di Casta Diva.
La possibile operazione si inserisce nella strategia di sviluppo di Casta Diva, che consentirebbe alla società di rafforzare la presenza nel mercato della live communication
e di consolidare il posizionamento aziendale, si legge in una nota.