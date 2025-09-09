Casta Diva presenta proposta d'acquisto del ramo d'azienda eventi di Prodea

Casta Diva

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha presentato una, società presente sul mercato da oltre 30 anni, attualmente coinvolta in una procedura di composizione negoziata della crisi.Prodea ha presentato la proposta di acquisto alche, in conformità ai principi di trasparenza e di tutela dei creditori dettati dalla procedura, ne disporrà la pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa.La proposta è subordinata adtra cui l'approvazione e autorizzazione da parte del Tribunale di Torino alla possibile operazione nell'ambito della composizionde negoziata di Prodea, e l'approvazione della possibile operazione da parte del CdA di Casta Diva.La possibile operazione si inserisce nella strategia di sviluppo di Casta Diva, che consentirebbe alla società die di consolidare il posizionamento aziendale, si legge in una nota.