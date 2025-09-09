Milano
16:34
41.924
+0,48%
Nasdaq
16:34
23.741
-0,09%
Dow Jones
16:34
45.452
-0,14%
Londra
16:34
9.238
+0,18%
Francoforte
16:33
23.703
-0,44%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 16.50
Piazza Affari: giornata depressa per Campari
Migliori e peggiori
,
In breve
09 settembre 2025 - 12.30
Pressione sull'
azienda attiva nel settore beverage
, che tratta con una perdita del 3,08%.
Titoli e Indici
Campari
-2,78%
