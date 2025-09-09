Prysmian, HSBC conferma il buy e aumenta target price a 87 euro

HSBC

(Teleborsa) - Nel suo ultimo report,hasul titoloTra i fattori dell'aggiornamento il fatto che "nell'ambito di Digital Solutions, il business dei cavi in ??fibra ottica sta prendendo piede negli Stati Uniti e in Cina, così come l'esposizione di Prysmian al settore dei data center (DC). Prysmian prevede che le vendite di DC supereranno 1 miliardo di euro nel 2025 (+65% su base annua)".Gli esperti prevedono che un'ampiacontinuerà e intravedono chiare opportunità di, "trainate sia dallo scale-up dei DC (ovvero dalla connessione di un numero maggiore di server più potenti in un unico DC) sia dallo scale-out (ovvero dalla connessione di più DC)". Quest'ultimo dovrebbe favorire "l'adozione della nuova tecnologia HCF (cavi cavi a bassissima latenza) che Prysmian ha iniziato a produrre".Inoltre, HSBC prevede che l', completata a giugno 2025, contribuirà a incrementare gli utili del secondo semestre.Diversi poi i fattori di crescita nel secondo semestre del 2025, nonostante il rallentamento del ciclo edilizio statunitense. Anzitutto, "Prysmian ritiene che la decisione statunitense die di limitarli alle importazioni di vergelle di rame consenta all'azienda di essere competitiva sul mercato statunitense". Altri fattori di crescita per il secondo semestre riguardano i segmenti a(LV/MV), dove "Prysmian prevede che la domanda sosterrà l'attuale robusto contesto di margini".Infine, gli analisti spiegano che l'aumento del TP a 87 euro è il risultato di: "1) stime più elevate per il 2025-27 dopo i risultati del primo semestre (+1-2% per l'EBITDA rettificato e 5-7% per l'EPS) e 2) ipotesi di rendimento più elevate (RoIC e tasso di crescita a medio termine nel settore edile)"."Nonostante alcuni dati non favorevoli nel settore edile statunitense, il posizionamento di Prysmian in fase avanzata del ciclo e la sua dipendenza dalle importazioni negli Stati Uniti inferiore alla media dovrebbero favorire prezzi competitivi e, a nostro avviso, Prysmian è ben posizionata pernei settori verticali dei cavi di alimentazione e dati provenienti dai data center", concludono.