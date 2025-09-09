Prysmian, HSBC conferma il buy e aumenta target price a 87 euro

(Teleborsa) - Nel suo ultimo report, HSBC
ha conferma la raccomandazione buy
sul titolo Prysmian
, aumentandone il target price a 87 da 74 euro
.
Tra i fattori dell'aggiornamento il fatto che "nell'ambito di Digital Solutions, il business dei cavi in ??fibra ottica sta prendendo piede negli Stati Uniti e in Cina, così come l'esposizione di Prysmian al settore dei data center (DC). Prysmian prevede che le vendite di DC supereranno 1 miliardo di euro nel 2025 (+65% su base annua)".
Gli esperti prevedono che un'ampia ripresa ciclica della domanda dai minimi di inizio 2024
continuerà e intravedono chiare opportunità di crescita pluriennale per la fibra
, "trainate sia dallo scale-up dei DC (ovvero dalla connessione di un numero maggiore di server più potenti in un unico DC) sia dallo scale-out (ovvero dalla connessione di più DC)". Quest'ultimo dovrebbe favorire "l'adozione della nuova tecnologia HCF (cavi cavi a bassissima latenza) che Prysmian ha iniziato a produrre".
Inoltre, HSBC prevede che l'integrazione di Channel
, completata a giugno 2025, contribuirà a incrementare gli utili del secondo semestre.
Diversi poi i fattori di crescita nel secondo semestre del 2025, nonostante il rallentamento del ciclo edilizio statunitense. Anzitutto, "Prysmian ritiene che la decisione statunitense di escludere i catodi dall'aumento dei dazi sul rame
e di limitarli alle importazioni di vergelle di rame consenta all'azienda di essere competitiva sul mercato statunitense". Altri fattori di crescita per il secondo semestre riguardano i segmenti a bassa e media tensione
(LV/MV), dove "Prysmian prevede che la domanda sosterrà l'attuale robusto contesto di margini".
Infine, gli analisti spiegano che l'aumento del TP a 87 euro è il risultato di: "1) stime più elevate per il 2025-27 dopo i risultati del primo semestre (+1-2% per l'EBITDA rettificato e 5-7% per l'EPS) e 2) ipotesi di rendimento più elevate (RoIC e tasso di crescita a medio termine nel settore edile)".
"Nonostante alcuni dati non favorevoli nel settore edile statunitense, il posizionamento di Prysmian in fase avanzata del ciclo e la sua dipendenza dalle importazioni negli Stati Uniti inferiore alla media dovrebbero favorire prezzi competitivi e, a nostro avviso, Prysmian è ben posizionata per beneficiare della forte crescita della domanda
nei settori verticali dei cavi di alimentazione e dati provenienti dai data center", concludono.