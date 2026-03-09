Milano 16:25
43.964 -0,43%
Nasdaq 16:25
24.589 -0,22%
Dow Jones 16:25
47.100 -0,85%
Londra 16:25
10.229 -0,54%
Francoforte 16:25
23.428 -0,69%

Prysmian, Intesa alza target price e conferma Buy: forte slancio destinato a continuare

Energia, Finanza, Consensus
Prysmian, Intesa alza target price e conferma Buy: forte slancio destinato a continuare
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 115,5 euro per azione (dai precedenti 99,5 euro) il target price su Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 17%.

Il FCF per il 2025, superiore sia alle aspettative che alle guidance di gruppo, e il commento costruttivo del management su tutti i fronti rafforzano ulteriormente la convinzione che il trend positivo dell'azienda sia destinato a proseguire, scrivono gli analisti. Intesa ha quindi rivisto al rialzo le stime sull'EBITDA rettificato per il 2026 (+2,1%), avvicinandoci alla fascia alta dell'intervallo di guidance.

"Con il titolo in rialzo di circa il 15% relativo dall'inizio dell'anno, il dibattito sulla sua valutazione si sta intensificando - si legge nella ricerca - A nostro avviso, un confronto con i multipli storici non è del tutto significativo. Al contrario, le valutazioni attuali continuano a sembrare poco impegnative rispetto al settore, con il titolo che scambia a uno sconto a due cifre su tutti i principali parametri dei multipli. Sebbene il potenziale di rialzo appaia ora più limitato rispetto al passato dopo il rally, nell'attuale contesto turbolento, consideriamo Prysmian un porto sicuro, con un ruolo chiave nei settori della transizione energetica e della digitalizzazione".
Condividi
```