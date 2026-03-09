Prysmian, Intesa alza target price e conferma Buy: forte slancio destinato a continuare

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 115,5 euro
per azione (dai precedenti 99,5 euro) il target price
su Prysmian
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 17%.
Il FCF per il 2025, superiore sia alle aspettative che alle guidance di gruppo, e il commento costruttivo del management su tutti i fronti rafforzano ulteriormente la convinzione che il trend positivo dell'azienda sia destinato a proseguire, scrivono gli analisti. Intesa ha quindi rivisto al rialzo le stime sull'EBITDA rettificato per il 2026
(+2,1%), avvicinandoci alla fascia alta dell'intervallo di guidance.
"Con il titolo in rialzo di circa il 15% relativo dall'inizio dell'anno, il dibattito sulla sua valutazione si sta intensificando - si legge nella ricerca - A nostro avviso, un confronto con i multipli storici non è del tutto significativo
. Al contrario, le valutazioni attuali continuano a sembrare poco impegnative rispetto al settore, con il titolo che scambia a uno sconto a due cifre su tutti i principali parametri dei multipli. Sebbene il potenziale di rialzo appaia ora più limitato rispetto al passato dopo il rally, nell'attuale contesto turbolento, consideriamo Prysmian un porto sicuro
, con un ruolo chiave nei settori della transizione energetica e della digitalizzazione".