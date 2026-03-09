Prysmian, Intesa alza target price e conferma Buy: forte slancio destinato a continuare

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 99,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 17%.Il FCF per il 2025, superiore sia alle aspettative che alle guidance di gruppo, e il commento costruttivo del management su tutti i fronti rafforzano ulteriormente la convinzione che il trend positivo dell'azienda sia destinato a proseguire, scrivono gli analisti. Intesa ha quindi(+2,1%), avvicinandoci alla fascia alta dell'intervallo di guidance."Con il titolo in rialzo di circa il 15% relativo dall'inizio dell'anno, il dibattito sulla sua valutazione si sta intensificando - si legge nella ricerca - A nostro avviso, un. Al contrario, le valutazioni attuali continuano a sembrare poco impegnative rispetto al settore, con il titolo che scambia a uno sconto a due cifre su tutti i principali parametri dei multipli. Sebbene il potenziale di rialzo appaia ora più limitato rispetto al passato dopo il rally, nell'attuale contesto turbolento,, con un ruolo chiave nei settori della transizione energetica e della digitalizzazione".