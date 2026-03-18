ICOP, Banca Akros aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato a 28 euro per azione (dai precedenti 27 euro) il target price su ICOP , società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 24%.



Gli analisti scrivono che, con un portafoglio ordini di circa 1,5 miliardi di euro e una pipeline di circa 900 milioni di euro, ICOP è ben posizionata per proseguire il suo percorso di crescita, forte del suo eccellente track record (espansione dell'EBITDA di circa 6 volte negli ultimi 2 anni). Grazie a un mix di ricavi più favorevole, Banca Akros aumenta le previsioni di EBITDA e EPS per il periodo 2026/2028 rispettivamente di circa il 6% e l'11%.



"Riteniamo che il titolo offra numerose opportunità di crescita - si legge nella ricerca - A nostro avviso, le più rilevanti potrebbero essere la sinergia tecnologica negli Stati Uniti, l'aggiudicazione dei lavori per il molo VIII del porto di Trieste (la quota di ICOP ammonta a circa 600 milioni di euro), per l'acquedotto di Peschiera, il nuovo progetto ad alto margine per RoboGo e la macchina per la posa di tubi Evolute e il potenziale ingresso nel mercato australiano".

Condividi

```