Stiglitz: “Con Trump gli accordi sono solo tregue temporanee”

Stiglitz: "Con Trump gli accordi sono solo tregue temporanee"
(Teleborsa) - "Non credo che qualsiasi accordo con Trump valga la carta su cui è scritto", ha dichiarato il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, intervenendo al Forum della competitività nella sede di Assolombarda, a proposito dell’intesa raggiunta tra Europa e Stati Uniti sui dazi.

L’economista ha ricordato come l’ex presidente avesse firmato un accordo con Canada e Messico durante il suo primo mandato, salvo poi stracciarlo all’inizio del secondo. "Un’intesa con Trump va considerata come una tregua momentanea, destinata a saltare quando gli conviene", ha sottolineato.

Secondo Stiglitz, Trump "non crede nello Stato di diritto, ma nella legge della giungla, dove vince il più forte. E ritiene che gli Stati Uniti siano i più potenti". Tuttavia, ha aggiunto, "i dati dimostrano che l’economia americana pesa meno del 20% del Pil e del commercio globale".

In un confronto puramente commerciale con l’Europa, ha affermato, "a uscirne vincitrice sarebbe l’Ue, che dispone di un mercato più grande, più popolazione e più scambi". L’accordo con Washington, invece, "è stato sfavorevole per l’Europa, una sorta di capitolazione davanti a un bullo da cortile, privo di senso economico".

Parte dell’intesa, ha concluso Stiglitz, prevedeva che l’Europa acquistasse armi americane da inviare in Ucraina: "Date le fragilità dell’industria europea della difesa, non c’erano molte alternative".
