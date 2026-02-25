State of the Union, Trump: "Usa derubati per decenni, io presidente per l'America first"

(Teleborsa) - "Our country is back".ha aperto con queste paroledavanti al Congresso. Uno show di quasi un'ora e cinquanta minuti. "Il nostro paese è paese è tornato, più grande, più forte e più ricco che mai. Non torneremo indietro questa è l'età dell'oro dell'America", ha detto Trump, mettendo in evidenza che l'America non è mai stata così rispettata. "Ho ereditato l'inflazione più alta della storia – ha sottolineato – ma in pochi mesi l'abbiamo fatta calare. I prezzi della benzina sono scesi, i tassi sui mutui sono i minimi da quattro anni". Il presidente ha fatto riferimento ai ripetuti record segnati dadurante i suoi primi 12 mesi di presidenza."Stasera, dopo appena un anno, posso dire con dignità e orgoglio che ci siamo trasformati e non torneremo dove eravamo prima. Abbiamo avuto una svolta epocale. Dal 1776 a oggi, – ha detto– ogni generazione di americani si è fatta avanti "per difendere la vita, la libertà e la ricerca della felicità per il prossimo", ha aggiunto Trump, secondo cui "ora tocca a noi". "Insieme, stiamo costruendo una nazione in cui ogni bambino abbia la possibilità di raggiungere traguardi più ambiziosi e di andare oltre, in cui il governo risponda al popolo, non ai potenti, e in cui gli interessi dei cittadini americani che lavorano duramente siano sempre la nostra prima e ultima preoccupazione"."Andando avanti, posti di lavoro e investimenti per miliardi di dollari continueranno a riversarsi negli Stati Uniti perché finalmente abbiamo un presidente che mette l'America First – ha affermato Trump –. Per decenni prima del mio arrivo dal commercio alla sanità, passando per l'energia e l'immigrazione, tutto è stato rubato e truccato per drenare ricchezza dalle persone produttive che fanno girare il paese. Ho ottenutoda tutto il mondo". Diversi media americani, tuttavia, fanno notare che il presidente americano non ha presentato alcuna prova delle sue affermazioni. Sulla base di dichiarazioni di varie aziende, paesi stranieri e del sito della Casa Bianca, la cifra sembra di gran lunga superiore alla somma effettiva di circa 9,6 trillioni di dollari che include investimenti pianificati durante la presidenza di Joe Biden."Tutti i democratici hanno votato contro ilVolevano un aumento delle imposte. Noi invece le abbiamo tagliate, anche quelle sulle mance" ha detto Trump puntando il dito contro il partito dell'opposizione.Davanti aiche pochi giorni prima avevano bocciato i dazi globali, Trump ha affermato che "nonostante la deludente decisione", i dazi resteranno in vigore, definendo le tariffe come uno strumento "potente, che salva il paese e protegge la pace". "Andando avanti, posti di lavoro e investimenti per miliardi di dollari – ha detto Trump – continueranno a riversarsi negli Stati Uniti perché finalmente abbiamo un presidente che mette l'America First. Per decenni prima del mio arrivo dal commercio alla sanità, passando per l'energia e l'immigrazione, tutto è stato rubato e truccato per drenare ricchezza dalle persone produttive che fanno girare il paese"."Nessun migrante illegale è entrato negli Stati Uniti nell'ultimo anno. Abbiamo ereditato una nazione in crisi" ha detto Trump evocando storie di crimini legati a immigrati e accusando la comunità somala del Minnesota di frodi sistemiche.Il primo riferimento alla politica estera nel discorso sullo Stato dell'Unione di Trump è al"Il nostro nuovo amico e alleato", ha detto il presidente americano rivendicando che gli Stati Uniti hanno ottenuto 80 milioni di barili di petrolio dal Paese sudamericano."Ho risolto otto guerre – ha ribadito– e ora stiamo lavorando duramente per cercare di risolvere la nona, quella fra Ucraina e Russia"."preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare". Teheran "ha già sviluppato missili che possono colpire l'Europa e gli Stati Uniti". L'Iran – ha aggiunto – "ha già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero. E stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America".Nel passaggio sulleTrump ha insistito sul rischio di frode elettorale invitando il Congresso ad approvare il, noto anche come Save Act, che obbligherebbe tutti gli americani a mostrare un documento di identità per registrarsi e votare alle elezioni. "Perché qualcuno non vorrebbe un documento d'identità? Un motivo: perché vogliono barare, c'è solo un motivo – ha detto Trump –. Inventano scuse di ogni tipo, dicono 'è razzista'".