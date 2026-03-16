Fed, Trump attacca ancora Powell: taglio immediato dei tassi, serve riunione straordinaria

(Teleborsa) - Alla vigilia della riunione della Federal Reserve, Donald Trump torna all'attacco di Jerome Powell, chiedendo un taglio "immediato" dei tassi di interesse attraverso una riunione straordinaria. Il Presidente americano ha usato toni duri per criticare l'attuale gestione della banca centrale, definendo Powell "sempre in ritardo" sulle decisioni di politica monetaria e soprannominandolo per questo "Too Late" (Troppo in Ritardo).



"Quale momento migliore per tagliare i tassi?", ha incalzato Trump, aggiungendo provocatoriamente che persino "uno studente di terza elementare" comprenderebbe la necessità di agire subito. Il leader della Casa Bianca ha lodato invece Kevin Warsh, da lui recentemente nominato come successore di Powell, definendolo la figura giusta per riportare credibilità alla Fed.



Nonostante le pressioni della Casa Bianca, gli analisti e i mercati finanziari danno per scontato che il meeting di domani e mercoledì si concluderà con un nulla di fatto. Il tasso di riferimento dovrebbe essere confermato nell'intervallo 3,5-3,75%.



A pesare sulla cautela della Fed non è solo la linea prudente di Powell, ma anche lo shock energetico causato dal conflitto con l'Iran, che sta spingendo l'inflazione verso l'alto e rendendo più rischioso qualsiasi allentamento monetario in questa fase.



(Foto: @ Shutterstock)

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