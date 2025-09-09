Tajani: “Una manovra per la crescita e meno tasse”

(Teleborsa) - La prossima manovra non avrà carattere correttivo, ma sarà orientata alla crescita. Tra le ipotesi allo studio, spiega il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, c’è anche una misura "un po’ azzardata
, ma non da escludere: la detassazione della tredicesima".
"La ricetta resta sempre la riduzione della pressione fiscale.
Vediamo cosa sarà possibile realizzare", ha aggiunto Tajani a margine del Forum della competitività organizzato da Assolombarda a Milano
