Tajani: “Una manovra per la crescita e meno tasse”

Tajani: “Una manovra per la crescita e meno tasse”
(Teleborsa) - La prossima manovra non avrà carattere correttivo, ma sarà orientata alla crescita. Tra le ipotesi allo studio, spiega il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, c’è anche una misura "un po’ azzardata, ma non da escludere: la detassazione della tredicesima".

"La ricetta resta sempre la riduzione della pressione fiscale. Vediamo cosa sarà possibile realizzare", ha aggiunto Tajani a margine del Forum della competitività organizzato da Assolombarda a Milano.

(Foto: © cylonphoto / 123RF)
