Giappone, a gennaio scendono meno delle attese gli ordini di macchinari del settore privato

(Teleborsa) - Calano ma meno delle attese gli ordini di macchinari in Giappone a gennaio 2026. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI).



Il totale degli ordinativi al settore privato ha registrato un calo del -5,5% dopo il +21,8% riportato a dicembre. Scendo meno delle stime anche gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, che segnano un -5,5% dopo il +19,1% precedente (vs attese degli analisti per un -9,6%).



Il dato complessivo, che include anche gli ordini governativi (-13,1%) ed esteri (+0,2%), registra un calo del 2% a fronte del +19,8% precedente.

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